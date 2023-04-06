Режиссер Балагов объявил о завершении карьеры

Кинорежиссер Кантемир Балагов заявил, что решил завершить карьеру, и удалился из соцсетей. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на пост в соцсети Балагова.
«Я все, закончился. Два фильма более чем достаточно», — написал 31-летний режиссер.
Балагов учился в мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете.
Его дебютная картина «Теснота» получила приз Международной федерации кинопрессы на Каннском фестивале. Второй фильм Балагова — «Дылда» — вышел в 2019 году. «Дылду» выдвинули от России на «Оскар», картина получила награду за лучшую режиссуру в Каннах.
В марте 2022 года Балагов уехал из России. Он выступил против российской спецоперации и заявил, что «его сердце с Украиной».