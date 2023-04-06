$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Режиссер Балагов объявил о завершении карьеры

Мария Иванова

Кинорежиссер Кантемир Балагов заявил, что решил завершить карьеру, и удалился из соцсетей. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на пост в соцсети Балагова.

Режиссер Балагов объявил о завершении карьеры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я все, закончился. Два фильма более чем достаточно», — написал 31-летний режиссер.

Балагов учился в мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете.

Его дебютная картина «Теснота» получила приз Международной федерации кинопрессы на Каннском фестивале. Второй фильм Балагова — «Дылда» — вышел в 2019 году. «Дылду» выдвинули от России на «Оскар», картина получила награду за лучшую режиссуру в Каннах.

В марте 2022 года Балагов уехал из России. Он выступил против российской спецоперации и заявил, что «его сердце с Украиной».

Шоу-бизнес,Кантемир Балагов,Александр Сокуров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий