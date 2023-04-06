Киркоров показал свадебные фото родителей

Певец Филипп Киркоров поделился в соцсетях архивными фотографиями своих родителей и поздравил маму с днем рождения. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Артист выложил фото, на которых Бедрос и Виктория Киркоровы еще молоды. На одном из снимков запечатлен момент бракосочетания пары, на другом – Виктория вместе с сыном. Пост Киркоров посвятил своей матери, которая 7 апреля отметила бы день рождения.

«С днем рождения, мама! Мой Ангел! Моя Виктория! Светлая память…» - написал певец.

Соцсети

Соцсети

Подписчики в комментариях заметили, что дочь Филиппа Алла-Виктория очень похожа на свою бабушку.

Ранее Бедрос Киркоров впервые появился на публике после госпитализации. Певец выступил в музыкальной программе одного из телеканалов, посвященной его сыну Филиппу. 90-летний Киркоров-старший предстал в праздничном наряде и хорошем расположении духа.