$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Пиар-менеджер МакSим опровергла слухи о беременности певицы

Газета.Ru

Пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская опровергла в Telegram-канале "Звездач" слухи о беременности артистки.

Богушевская уверила, что МакSим не ждет ребенка. По словам пиар-менеджера она может набрать вес, "как и любой человек". Она отметила, что на данный момент певица проходит курс лечения.

"И вместо того, чтобы восстанавливаться, вынужден расстраиваться из-за сложившейся ситуации", - заявила пиар-менеджер.

Ранее МакSим вышла на связь после слухов о проблемах со здоровьем. Артистка попросила фанатов и коллег прекратить "публичные разборки и истерики". Она уверила, что с ней все хорошо. Музыкантка отменила свои ближайшие концерты на неопределенный срок из-за лечебных процедур. Новые даты она объявит позже.

В апреле директор фан-клуба МакSим Виктория Титова заявила, что певице было трудно двигаться на концерте в Твери.

По словам девушки, исполнительница не попадала в ноты и путала слова песен, также ее движения были "очень непонятны". По словам МакSим, недавний концерт в Твери показал, есть вещи и аспекты жизни, которые несовместимы.

Шоу-бизнес,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий