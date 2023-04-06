Пиар-менеджер МакSим опровергла слухи о беременности певицы

Пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская опровергла в Telegram-канале "Звездач" слухи о беременности артистки.

Богушевская уверила, что МакSим не ждет ребенка. По словам пиар-менеджера она может набрать вес, "как и любой человек". Она отметила, что на данный момент певица проходит курс лечения.

"И вместо того, чтобы восстанавливаться, вынужден расстраиваться из-за сложившейся ситуации", - заявила пиар-менеджер.

Ранее МакSим вышла на связь после слухов о проблемах со здоровьем. Артистка попросила фанатов и коллег прекратить "публичные разборки и истерики". Она уверила, что с ней все хорошо. Музыкантка отменила свои ближайшие концерты на неопределенный срок из-за лечебных процедур. Новые даты она объявит позже.

В апреле директор фан-клуба МакSим Виктория Титова заявила, что певице было трудно двигаться на концерте в Твери.