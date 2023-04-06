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9 минут назад

Фанаты оценили внешность Киркорова после стрижки фразой «постарел на 30 лет»

Lenta.ru

Фанаты оценили внешность российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова после стрижки фразой «постарел на 30 лет». Соответствующие публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фанаты оценили внешность Киркорова после стрижки фразой «постарел на 30 лет»
Фото: СоцсетиСоцсети

55-летний знаменитость поделился видео с поездки в Новосибирск. На размещенных кадрах певец запечатлен в спортивном костюме с пестрым принтом, в красном бомбере и кедах. Его образ дополнили солнцезащитные очки. Также в ролике Киркоров продемонстрировал подписчикам свой новый образ. Так, звезда отстриг волосы и осветлил бороду.

Поклонники раскритиковали преображение артиста, о чем принялись писать в комментариях под постом.

«Филипп, зачем вы так себя изменили? Ну, вот прям старик! Верните нам молодого красивого Филиппа!», «Вам надо срочно перекраситься», «Обновился и даже пластику сделал, но постарел на 30 лет», «Филипп, такой артист как вы не должен выглядеть как Джигурда. Вам больше идет быть брюнетом», «Не идет вам быть седым и с заросшей щетиной. Очень старит», — возмущались они.

В феврале Филип Киркоров показал внешность после пластической операции на лице и подвергся критике в сети. Исполнитель опубликовал превью клипа к новой песне «Если ты уйдешь», написанной специально к еще не вышедшему на экраны фильму «Нюрнберг». На размещенных кадрах артист запечатлен за стеклом с голубыми линзами, при этом видно, что он стал блондином. Вдобавок стилисты уложили его волосы длиной до плеч волнами.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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