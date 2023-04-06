Фанаты оценили внешность Киркорова после стрижки фразой «постарел на 30 лет»

«Филипп, зачем вы так себя изменили? Ну, вот прям старик! Верните нам молодого красивого Филиппа!», «Вам надо срочно перекраситься», «Обновился и даже пластику сделал, но постарел на 30 лет», «Филипп, такой артист как вы не должен выглядеть как Джигурда. Вам больше идет быть брюнетом», «Не идет вам быть седым и с заросшей щетиной. Очень старит», — возмущались они.