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1 час назад

Анастасия Волочкова поделилась первым впечатлением о Москве

Мослента

Первым впечатлением о Москве поделилась в беседе с «Мослентой» балерина Анастасия Волочкова.

Волочкова поделилась первым впечатлением о Москве
Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.comПавел Кашаев / Globallookpress.com

Знаменитость напомнила, что переехала в столицу из Санкт-Петербурга. Тем не менее город был для нее невзрачным, в серых красках.

Кроме выступлений на сцене, по словам Волочковой, ее тогда ничего не интересовало. Дело в том, что еще до окончания училища ей предложили стать солисткой в одном из самых престижных театров страны — Мариинском. Обычно такая возможность предоставлялась только после обучения и кордебалета, отметила она.

Ранее была раскрыта стоимость подмосковного особняка Волочковой.

Анастасия Волочкова,
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