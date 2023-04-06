Оскар Кучера отказался жалеть покинувшего Россию Дмитрия Назарова

Артист Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева были уволены из МХТ им. Чехова в январе. Актер негативно высказывался о военной операции, в связи с чем на него завели дело о дискредитации армии России.

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Оскар Кучера прокомментировал увольнение звезд в интервью программе «Легенда» канала RTVI. Телеведущий, открыто поддерживающий ВС России, не постеснялся в выражениях, говоря о звезде «Кухни».

«Назарова не жалко вообще ни разу, извините, ну потому что мудак», — сказал телеведущий.