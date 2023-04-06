Оскар Кучера отказался жалеть покинувшего Россию Дмитрия Назарова

Оскар Кучера отказался жалеть сбежавшего из России Дмитрия Назарова
Артист Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева были уволены из МХТ им. Чехова в январе. Актер негативно высказывался о военной операции, в связи с чем на него завели дело о дискредитации армии России.
Оскар Кучера прокомментировал увольнение звезд в интервью программе «Легенда» канала RTVI. Телеведущий, открыто поддерживающий ВС России, не постеснялся в выражениях, говоря о звезде «Кухни».
«Назарова не жалко вообще ни разу, извините, ну потому что мудак», — сказал телеведущий.
Через некоторое время после увольнения из театра Назаров покинул страну вместе с супругой. Кучера признался в том, что и у него дома обсуждался возможный отъезд из России. Однако он остался на родине.