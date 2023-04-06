Возлюбленная Шаляпина опровергла слухи о расставании с артистом

"На премьере (фильма "Я хочу! Я буду!") мы были вместе, просто я, как всегда, опоздала, и он встретил там свою бывшую коллегу по прогнозу погоды. Ну а так вчера был мой долгожданный дебют в кино. И Прохор, конечно, пришел поддержать меня", - поделилась Сан.