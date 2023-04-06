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16 минут назад

Возлюбленная Шаляпина опровергла слухи о расставании с артистом

Газета.Ruиещё 4

Возлюбленная Прохора Шаляпина Ольга Сан прокомментировала в беседе с изданием "СтарХит" слухи о разрыве с музыкантом.

Возлюбленная Шаляпина опровергла слухи о расставании с артистом
Фото: olga_queen.sun/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)olga_queen.sun/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Сан опровергла расставание с музыкантом. Однако она не отрицает, что пара ссорилась. Конфликты между возлюбленными начались после комментариев девушки в СМИ. Артист рассердился из-за того, что партнерша "наговорила всяких глупостей" про их отношения. На данный момент возлюбленные стараются восстановить отношения и работать над своим романом.

"На премьере (фильма "Я хочу! Я буду!") мы были вместе, просто я, как всегда, опоздала, и он встретил там свою бывшую коллегу по прогнозу погоды. Ну а так вчера был мой долгожданный дебют в кино. И Прохор, конечно, пришел поддержать меня", - поделилась Сан.

Ранее экс-возлюбленная Шаляпина Анна Калашникова намекнула, что не против родить от артиста ребенка. Певица не исключает возможности, что начнет снова встречаться с исполнителем. Она отметила, что ей удалось примириться с Шаляпиным и установить хорошие отношения.

Шоу-бизнес,Анна Калашникова,Прохор Шаляпин,
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