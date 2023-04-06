Возлюбленная Шаляпина опровергла слухи о расставании с артистом

Возлюбленная Прохора Шаляпина Ольга Сан прокомментировала в беседе с изданием "СтарХит" слухи о разрыве с музыкантом.
Сан опровергла расставание с музыкантом. Однако она не отрицает, что пара ссорилась. Конфликты между возлюбленными начались после комментариев девушки в СМИ. Артист рассердился из-за того, что партнерша "наговорила всяких глупостей" про их отношения. На данный момент возлюбленные стараются восстановить отношения и работать над своим романом.
"На премьере (фильма "Я хочу! Я буду!") мы были вместе, просто я, как всегда, опоздала, и он встретил там свою бывшую коллегу по прогнозу погоды. Ну а так вчера был мой долгожданный дебют в кино. И Прохор, конечно, пришел поддержать меня", - поделилась Сан.
Ранее экс-возлюбленная Шаляпина Анна Калашникова намекнула, что не против родить от артиста ребенка. Певица не исключает возможности, что начнет снова встречаться с исполнителем. Она отметила, что ей удалось примириться с Шаляпиным и установить хорошие отношения.