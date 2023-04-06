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1 час назад

Анастасия Волочкова призналась в отсутствии врожденной растяжки и гибкости

Мослента

В отсутствии врожденной гибкости и растяжки призналась в интервью «Мосленте» известная российская балерина, певица и актриса Анастасия Волочкова. Артистка пояснила, что при поступлении в балетное училище у нее не было никаких выдающихся данных.

Волочкова призналась в отсутствии врожденной растяжки и гибкости
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, всему, что она достигла сейчас, она обязана своему труду и упорству. Балерина отметила, что она именно тот человек, который может быть примером для других, так как, не имея нужных данных, она все равно добилась успеха.

Ранее Волочкова оценила пользу шпагата для интимной жизни. Она назвала умение садиться на шпагат полезным дополнением.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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