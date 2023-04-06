Волочкова призналась в отсутствии врожденной растяжки и гибкости

В отсутствии врожденной гибкости и растяжки призналась в интервью «Мосленте» известная российская балерина, певица и актриса Анастасия Волочкова . Артистка пояснила, что при поступлении в балетное училище у нее не было никаких выдающихся данных.

По ее словам, всему, что она достигла сейчас, она обязана своему труду и упорству. Балерина отметила, что она именно тот человек, который может быть примером для других, так как, не имея нужных данных, она все равно добилась успеха.