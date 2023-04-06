Настя Ивлеева похвасталась сумкой за 700 тысяч рублей

Блогер, телеведущая и актриса Настя Ивлеева похвасталась дорогой сумкой. Соответствующие фотографии она опубликовала в Instagram*.
32-летняя Настя Ивлеева выложила в социальных сетях несколько фотографий, на которых продемонстрировала сумку-тоут Hermès Pre-Owned из голубой кожи. Аналогичная модель продается в популярном интернет-магазине за 505 953 рублей (цена без скидки — 700 тыс. руб.).
"Это может выглядеть так, будто я хвастаюсь новой сумочкой, но по факту это совершенно не так. Просто весенние фотки", — написала она.
Мнения подписчиков Ивлеевой разделились. Пока одни восхищались любовью звезды к винтажным вещам, другие критиковали ее за отсутствие вкуса.
"Может, сумка и дорогущая, но выглядит как саквояж", "Смотрится колхозно", "Как из сундука бабушки", "Выглядит так, будто вы ее только с чердака достали", — недоумевали интернет-пользователи.
Ранее Настя Ивлеева назвала куртку за миллион рублей самой дорогой вещью в своем гардеробе.