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42 минуты назад

Настя Ивлеева похвасталась сумкой за 700 тысяч рублей

Газета.Ruиещё 1

Блогер, телеведущая и актриса Настя Ивлеева похвасталась дорогой сумкой. Соответствующие фотографии она опубликовала в Instagram*.

Настя Ивлеева похвасталась сумкой за 700 тысяч рублей
Фото: _agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)_agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

32-летняя Настя Ивлеева выложила в социальных сетях несколько фотографий, на которых продемонстрировала сумку-тоут Hermès Pre-Owned из голубой кожи. Аналогичная модель продается в популярном интернет-магазине за 505 953 рублей (цена без скидки — 700 тыс. руб.).

"Это может выглядеть так, будто я хвастаюсь новой сумочкой, но по факту это совершенно не так. Просто весенние фотки", — написала она.

Мнения подписчиков Ивлеевой разделились. Пока одни восхищались любовью звезды к винтажным вещам, другие критиковали ее за отсутствие вкуса.

"Может, сумка и дорогущая, но выглядит как саквояж", "Смотрится колхозно", "Как из сундука бабушки", "Выглядит так, будто вы ее только с чердака достали", — недоумевали интернет-пользователи.

Ранее Настя Ивлеева назвала куртку за миллион рублей самой дорогой вещью в своем гардеробе.

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