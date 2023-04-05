Роскомнадзор закрыл радио Игоря Крутого

Роскомнадзор потребовал у суда признать недействительной регистрацию СМИ «Русское музыкальное телевидение» композитора Игоря Крутого и основателя канала «Муз-ТВ» Вячеслава Кормильцева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
В Роскомнадзоре пояснили, что по итогам проверки выявили, что СМИ уже свыше года не издается. После этого ведомство направило Крутому и Кормильцеву письма с разъяснениями прав на прекращение действия «Русского музыкального телевидения» по своему решению, но ответа не получили.
«Роскомнадзор обратился в суд по месту регистрации с требованием признания регистрации его регионального издания недействительным», — отметили там.
В ведомстве уточнили, что за данный аспект отвечает закон «О средствах массовой информации», который гласит, что регистрацию издания могут признать недействительной через суд если СМИ не выходит более одного года.