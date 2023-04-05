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14 минут назад

Роскомнадзор закрыл СМИ Крутого и Кормильцева

Елена Прошина

Роскомнадзор потребовал у суда признать недействительной регистрацию СМИ «Русское музыкальное телевидение» композитора Игоря Крутого и основателя канала «Муз-ТВ» Вячеслава Кормильцева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Роскомнадзор закрыл радио Игоря Крутого
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Роскомнадзоре пояснили, что по итогам проверки выявили, что СМИ уже свыше года не издается. После этого ведомство направило Крутому и Кормильцеву письма с разъяснениями прав на прекращение действия «Русского музыкального телевидения» по своему решению, но ответа не получили.

«Роскомнадзор обратился в суд по месту регистрации с требованием признания регистрации его регионального издания недействительным», — отметили там.

В ведомстве уточнили, что за данный аспект отвечает закон «О средствах массовой информации», который гласит, что регистрацию издания могут признать недействительной через суд если СМИ не выходит более одного года.

Шоу-бизнес,Роскомнадзор,
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