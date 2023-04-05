Покинувший Россию Никита Пресняков показал, кем работает в США

Никита Пресняков закончил New York Film Academy, получив кинематографическое образование. Вернувшись в Россию он участвовал в театральных постановках, пел в собственной рок-группе, но к деятельности клипмейкера не возвращался. После того, как он уехал из России, некоторое время выкладывал вокальные эксперименты и наконец сообщил, что начал работать по ранее полученной специальности. О своих клиентах Пресняков не говорил, лишь сообщил, что получил первый контракт. Сейчас он решил поделиться записью своего рабочего процесса.