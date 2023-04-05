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34 минуты назад

Покинувший Россию Никита Пресняков показал, кем работает в США

Слово и Дело

Уехавший из России внук Пугачевой Никита Пресняков показал, кем он работает в США. Он опубликовал кадры со своего съемочного дня.

Покинувший Россию Никита Пресняков показал, кем работает в США
Фото:  Агентство «Москва» | Сергей Ведяшкин Агентство «Москва» | Сергей Ведяшкин

Никита Пресняков закончил New York Film Academy, получив кинематографическое образование. Вернувшись в Россию он участвовал в театральных постановках, пел в собственной рок-группе, но к деятельности клипмейкера не возвращался. После того, как он уехал из России, некоторое время выкладывал вокальные эксперименты и наконец сообщил, что начал работать по ранее полученной специальности. О своих клиентах Пресняков не говорил, лишь сообщил, что получил первый контракт. Сейчас он решил поделиться записью своего рабочего процесса.

В кадре церковный хор, а Пресняков пытается выстроить правильную «мизансцену». Он по-английски корректирует угол расположения вокалистов для более удачного ракурса. Пресняков решил пошутить над теми изданиями, которые писали, что он работает водителем грузовика. Вероятно, под этим подразумевались некоторые российские СМИ.

Шоу-бизнес,Никита Пресняков,
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