Брэд Питт разрешил 105-летнему соседу бесплатно жить в своем поместье

"Он был очень добр к этому мужчине. Жена этого человека скончалась, а муж, Джон, жил там. Я знаю, что Брэд позволил ему жить там, ничего не платя, пока он не умер. Это было довольно забавно, потому что Джон дожил до 105 лет", - рассказала Кассандра Петерсон.