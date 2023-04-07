Брэд Питт разрешил 105-летнему соседу бесплатно жить в своем поместье

Голливудский актер Брэд Питт позволил своему соседу до конца жизни бесплатно жить в его доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает People.
Актриса Кассандра Петерсон, у которой Брэд Питт почти 30 лет назад купил особняк в Лос-Анджелесе, рассказала журналистам, что актер разрешил одинокому соседу бесплатно жить в своем доме до самой смерти.
"Он был очень добр к этому мужчине. Жена этого человека скончалась, а муж, Джон, жил там. Я знаю, что Брэд позволил ему жить там, ничего не платя, пока он не умер. Это было довольно забавно, потому что Джон дожил до 105 лет", - рассказала Кассандра Петерсон.
Актриса уточнила, что договоренность возникла после того, как Брэд Питт, который жил в поместье с бывшей женой Анджелиной Джоли и их шестью детьми, начал постепенно скупать соседнюю недвижимость.
"Там было около 22 домов, примыкающих к границам участка. И каждый раз, когда они появлялись, он покупал новый", - объяснила Петерсон.
Один из этих домов изначально принадлежал соседу Питта. И когда дом выставили на продажу, актер заключил с соседом сделку, согласно условиям которой тот мог жить в доме до конца своей жизни без арендной платы.
Ранее сообщалось, что Брэд Питт продал семейный особняк, в котором жил с Анджелиной Джоли.