Бондарчук рассказала, как живет ее дочь с ДЦП

Модель и телеведущая Светлана Бондарчук рассказала в интервью с певицей Натальей Подольской, как живет ее 23-летняя дочь Варвара.

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Дочь Светланы и Федора Бондарчука родилась с детским церебральным параличом. Расстройство характеризуется двигательными нарушениями, связанными с поражением или аномалиями головного мозга. Модель назвала дочь «прекрасной девочкой».

Бондарчук уверила, что девушка ни в чем не нуждается, так как ее окружают любящие люди. По словам ведущей, у Варвары хорошая и удивительная жизнь.

Модель добавила, что раньше намного меньше уделяла времени дочери и старшему сыну Сергею, за что хотела бы попросить у них прощения. Бондарчук призналась, что она и бывший муж были нестрогими родителями. Ведущая и режиссер «росли вместе со своими детьми» по мере воспитания.