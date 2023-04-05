Кучера обиделся на слова Пугачевой о "холопах и рабах"

«Я бы раз и навсегда сейчас остановил бы РАО с ней, вообще, чтобы никаких выплат больше не было, просто не было после того, что она сказала. Ты охренела? Ну просто у меня нет слов, я клянусь, у меня нет слов в отношении человека Пугачевой. Как так можно было? И она же не глупая», — возмутился телеведущий.