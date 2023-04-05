Кучера обиделся на слова Пугачевой о "холопах и рабах"

Актер и телеведущий Оскар Кучера в рамках шоу «Легенда» на RTVI признался, что певица Алла Пугачева обидела его лично своими словами о «холопах и рабах».
«Для меня Пугачева перестала существовать вообще. И не потому, что она уехала, не потому, что жена Галкина, а потому, что, уезжая, так хлопнула дверью, что обидела меня лично, назвав рабом. Как она сказала? Я сейчас не помню… «Раньше пела для плебеев… а теперь для рабов». Ну как бы смысл таков», — высказался Кучера.
Телеведущий обвинил Примадонну в неблагодарности и отметил, что теперь она для него существует исключительно в роли певицы. Кучера считает несправедливым отношение Пугачевой, которая зарабатывала деньги в России, однако на фоне недавних событий переехала в другую страну.
«Я бы раз и навсегда сейчас остановил бы РАО с ней, вообще, чтобы никаких выплат больше не было, просто не было после того, что она сказала. Ты охренела? Ну просто у меня нет слов, я клянусь, у меня нет слов в отношении человека Пугачевой. Как так можно было? И она же не глупая», — возмутился телеведущий.