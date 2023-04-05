София Ротару начала тайно продавать недвижимость в РФ

Украинская певица София Ротару решила распрощаться со своей недвижимостью в России. Она собирается продать несколько объектов, сообщает «Комсомольская правда».

Продюсер Алина Сагина напомнила о том, что Ротару четыре года назад была оштрафована за неуплату налогов за две квартиры, которые находятся в Крыму. Один из объектов уже продан. Сейчас артистка готовится к продаже второго жилья.

Также стало известно, что артисткой была переписана гостиница «Вилла София» на своего сына Руслана Евдокименко. Она располагается в центре Ялты. В настоящее время, как уточняется, сын артистки ищет покупателей на объект.

Сделка, которая должна была состояться с потенциальным приобретателем, сорвалась. Это случилось из-за того, что Евдокименко потребовал за жилье слишком большую для покупателя сумму — 30 миллионов евро. Хотя тот был готов приобрести объект за 9 миллионов евро.

У артистки также есть дача в Крыму. Но, как выяснилось, пока в ее планах нет продажи дома. Сагина подчеркнула, что Ротару после переезда в Киев все еще приезжает в Крым для отдыха.

Ротару, помимо прочего, владеет недвижимостью на Зоологической улице в Москве. Речь идет об элитной квартире. Как уточняется, в настоящее время там живет домработница артистки, однако сын готовится к продаже объекта.