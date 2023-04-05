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6 минут назад

Отменившую концертный тур певицу МакSим заметили в московском баре

Мослента

Отменившую концертный тур из-за состояния здоровья российскую певицу МакSим (Марина Абросимова) заметили в московском кальянном баре журналисты Super.ru.

Отменившую концертный тур певицу МакSим заметили в московском баре
Фото: МослентаМослента

В сети появилось видео, на котором водитель певицы принес ей пакет с бутылкой какого-то напитка, его Абросимова время от времени подливает себе в стакан со льдом и курит кальян.

Ранее МакSим опубликовала в соцсетях информацию о переносе запланированных концертов из-за состояния ее здоровья. Такое решение она приняла после того, как поклонники начали бить тревогу из-за внешнего вида Абросимовой на концертах.

По словам очевидцев, певица неуверенно стояла на ногах и часто направляла микрофон в зал, чтобы за нее пели зрители. Кроме того, у нее было опухшее лицо и вздутый живот, что видно на опубликованных в сети видеозаписях с концертов. Поклонники разделились на два лагеря: кто-то подозревает певица в беременности, а другие — в алкогольной зависимости.

Шоу-бизнес,Марина Абросимова,
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