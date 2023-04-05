Жена Петросяна назвала "помойкой" Telegram-канал Собчак

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) раскритиковала Ксению Собчак и Telegram-канал журналистки.
Брухунова рассказала, что узнала о том, что Собчак разбирает в своем канале образы жены Петросяна.
«Мне прислали вчера «добрые люди» ссылку на Telegram-канал Ксении Собчак, который в очередной раз почему-то разбирает мою одежду, оценивает ее, пишет сколько что стоит. Там такая помойка. Меня хватило где-то на сообщений пять-семь. Просто фу», — высказалась звезда.
Собчак в своем канале уже несколько раз разбирала дорогостоящие образы Брухуновой.
«Продолжаю ставшую (не представляю с чего вдруг) ежегодной традицию — приветствую теплую погоду очередным луком супруги Петросяна», — написала телеведущая накануне в своем блоге и отметила, что на одном из фото Брухунова позирует в туфлях за 95 тыс. рублей и с сумкой стоимостью 315 тыс. рублей.
Ранее Татьяна Брухунова объяснила, почему не дает интервью журналистам. Жена Петросяна предположила, что это связано с ее восприятием публичного пространства. Брухунова не может найти «мотивацию» к подобной беседе.