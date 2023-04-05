Жена Петросяна назвала "помойкой" Telegram-канал Собчак

«Продолжаю ставшую (не представляю с чего вдруг) ежегодной традицию — приветствую теплую погоду очередным луком супруги Петросяна», — написала телеведущая накануне в своем блоге и отметила, что на одном из фото Брухунова позирует в туфлях за 95 тыс. рублей и с сумкой стоимостью 315 тыс. рублей.