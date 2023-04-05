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1 час назад

Жена Евгения Петросяна назвала "помойкой" Telegram-канал Ксении Собчак

Газета.Ru

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) раскритиковала Ксению Собчак и Telegram-канал журналистки.

Жена Петросяна назвала "помойкой" Telegram-канал Собчак
Фото: соцсетисоцсети

Брухунова рассказала, что узнала о том, что Собчак разбирает в своем канале образы жены Петросяна.

«Мне прислали вчера «добрые люди» ссылку на Telegram-канал Ксении Собчак, который в очередной раз почему-то разбирает мою одежду, оценивает ее, пишет сколько что стоит. Там такая помойка. Меня хватило где-то на сообщений пять-семь. Просто фу», — высказалась звезда.

Собчак в своем канале уже несколько раз разбирала дорогостоящие образы Брухуновой.

«Продолжаю ставшую (не представляю с чего вдруг) ежегодной традицию — приветствую теплую погоду очередным луком супруги Петросяна», — написала телеведущая накануне в своем блоге и отметила, что на одном из фото Брухунова позирует в туфлях за 95 тыс. рублей и с сумкой стоимостью 315 тыс. рублей.

Ранее Татьяна Брухунова объяснила, почему не дает интервью журналистам. Жена Петросяна предположила, что это связано с ее восприятием публичного пространства. Брухунова не может найти «мотивацию» к подобной беседе.

Шоу-бизнес,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,Ксения Собчак,
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