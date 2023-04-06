Любовный гороскоп на 7 апреля 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ В этот день вы должны быть откровенны с избранником. Звезды предупреждают: приятная лесть (или даже полуправда) может нанести непоправимый урон вашим отношениям. ТЕЛЬЦЫ 7 апреля вам необходимо будет фильтровать комплименты. Звезды говорят, рядом с вами окажутся те, кто может использовать ваше сиюминутное расположение в своих целях. БЛИЗНЕЦЫ Если вы в настоящий момент находитесь в ссоре с партнером, ничего не предпринимайте - сделаете только хуже. Дождитесь первого шага со стороны избранника, советуют звезды. РАКИ Если вторая половинка будет нуждаться в вашей помощи, важно оказать ее своевременно. Для этого, возможно, придется поступиться своими интересами, говорят звезды. Однако отдача вас порадует. ЛЬВЫ 7 апреля будет не самым удачным днем как для создания, так и для разрыва отношений. Звезды призывают вас не принимать никаких судьбоносных решений в эту пятницу. ДЕВЫ Будьте поскромнее в этот день, особенно в том случае, если рядом с вами окажется большое количество представителей противоположного пола. Звезды предупреждают: с вас могут сдернуть корону весьма бесцеремонно. ВЕСЫ Звезды призывают вас быть к любимому человеку чуть более чувствительным, чем обычно. 7 апреля ему может понадобиться поддержка. Если вы ее не окажете - найдутся другие. СКОРПИОНЫ Если вы находитесь в поисках пары, в этот день можете обрести ее, говорят звезды. Важно не бояться - ни самих эмоций, ни их демонстрации. СТРЕЛЬЦЫ В эту пятницу вы можете вывести отношения на новый уровень, говорят звезды. Правда, это может быть как в положительном, так и в отрицательном плане. Так что подумайте, стоит ли рисковать. КОЗЕРОГИ Будьте максимально корректны с избранником в этот день, призывают звезды. И предупреждают: ваши слова могут так сильно ранить его 7 апреля, что отношения придется восстанавливать буквально по кусочкам. ВОДОЛЕИ Вам необходимо будет проявить мудрость в эту пятницу, говорят звезды. Если вторая половинка будет настроена критически, постарайтесь охладить ее пыл мягко и ненавязчиво. РЫБЫ Если в этот день вы будете ловить на себе восхищенные взгляды, не пугайтесь: просто вы будете неотразимы, говорят звезды. И призывают вас не сидеть 7 апреля дома. Фото: unsplash.com