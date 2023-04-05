Погребняк опровергла новости о расставании с мужем

Блогерша и дизайнер Мария Погребняк в беседе с «Пятым каналом» заявила, что слухи о расставании с футболистом Павлом Погребняком не соответствуют действительности.

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«Если что-то изменится, обязательно мои подписчики узнают об этом первыми», — заверила звезда.

Также Погребняк отметила, что у ее семьи нет загородного дома, и она вместе с супругом и детьми проживает в центре Москвы.

Ранее Издание StarHit со ссылкой на собственные источники сообщило, что Мария Погребняк и Павел Погребняк расстались. Причиной расставания могут быть измены со стороны футболиста. Распространяются слухи о том, что Мария Погребняк уже долгое время не обращала внимания на неверность мужа, однако решила поставить точку в их отношениях. Также сообщалось, чтоспортсмен съехал из общего дома пары, а его супруга осталась в особняке вместе с сыновьями.