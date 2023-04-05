Погребняк опровергла новости о расставании с мужем

Блогерша и дизайнер Мария Погребняк в беседе с «Пятым каналом» заявила, что слухи о расставании с футболистом Павлом Погребняком не соответствуют действительности.
«Если что-то изменится, обязательно мои подписчики узнают об этом первыми», — заверила звезда.
Также Погребняк отметила, что у ее семьи нет загородного дома, и она вместе с супругом и детьми проживает в центре Москвы.
Ранее Издание StarHit со ссылкой на собственные источники сообщило, что Мария Погребняк и Павел Погребняк расстались. Причиной расставания могут быть измены со стороны футболиста. Распространяются слухи о том, что Мария Погребняк уже долгое время не обращала внимания на неверность мужа, однако решила поставить точку в их отношениях. Также сообщалось, чтоспортсмен съехал из общего дома пары, а его супруга осталась в особняке вместе с сыновьями.
Блогерша восемь лет официально замужем за Павлом Погребняком, супруги растят троих детей. Они познакомились еще в школе — Мария Шаталова (в девичестве) тогда училась в седьмом классе, а футболист в десятом. Пара зарегистрировала отношения уже после рождения троих сыновей в 2014 году. Сейчас их старшему мальчику Артему 16 лет, среднему Павлу 14 лет, а младшему Алексею 11 лет.