Волочкова призналась, что не может позволить себе укладку каждый день

Балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) объяснила, почему чаще всего собирает волосы в хвост и носит шиньоны.

Фото: соцсети соцсети

Артистка выложила кадр, на котором продемонстрировала укладку. Она призналась, что из-за выступлений должна носить прически с собранными волосами, поскольку укладка может мешать.

«Ежедневно укладки я делать не могу себе позволить, поскольку во время занятий и репетиций мне необходимы собранные волосы по причине вращений и быстрых движений», — написала Волочкова в личном блоге.

Балерина также отметила, что собранные волосы стали для нее частью дисциплины еще во время обучения в балетном училище. Волочкова признала, что укладки ей подходят больше хвостов и шиньонов.