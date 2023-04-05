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41 минуту назад

Анастасия Волочкова призналась, что не может позволить себе укладку каждый день

Газета.Ru

Балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) объяснила, почему чаще всего собирает волосы в хвост и носит шиньоны.

Волочкова призналась, что не может позволить себе укладку каждый день
Фото: соцсетисоцсети

Артистка выложила кадр, на котором продемонстрировала укладку. Она призналась, что из-за выступлений должна носить прически с собранными волосами, поскольку укладка может мешать.

«Ежедневно укладки я делать не могу себе позволить, поскольку во время занятий и репетиций мне необходимы собранные волосы по причине вращений и быстрых движений», — написала Волочкова в личном блоге.

Балерина также отметила, что собранные волосы стали для нее частью дисциплины еще во время обучения в балетном училище. Волочкова признала, что укладки ей подходят больше хвостов и шиньонов.

Ранее психиатр Василий Шуров заявил, что у Анастасии Волочковой имеются признаки незрелой личности. По словам специалиста, у Волочковой «длительный женский алкоголизм» и «отрицание реальности». Психиатр назвал балерину «капризной маленькой девочкой» из-за ее поведения. Он считает, что поступки Волочковой не соответствуют ее статусу. Шуров предположил, что знаменитость уже долгое время употребляет алкоголь.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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