Глюкоза перенесла две операции после ошибки итальянских врачей

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, рассказала о нескольких операциях в результате перенесенной травмы. Ее слова цитирует The Voice
По словам звезды, она повредила ноготь на большом пальце ноги в Италии и обратилась к местным врачам.
«Сорвала достаточно прилично, пришлось вызывать скорую. Четыре часа прождала в итальянском госпитале, и потом мне удалили ноготь. Но этого делать было совершенно нельзя», — объяснила Глюкоза.
После удаления ногтя у певицы были нарушены ткани, из-за чего новый ноготь не рос. Из-за этого Чистяковой-Ионовой пришлось перенести две операции.
«Проходили даже тяжелые операции, но они были необходимы для того, чтобы оживить и исправить ошибку итальянских врачей. Я перенесла две операции, остались финальные шаги, уже практически его вырастила, почти можно было делать педикюр», — поделилась артистка.
Инцидент произошел около восьми лет назад. Глюкоза призналась, что недавно снова получила травму ногтя и надеется в скором времени восстановить его.