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47 минут назад

Мэр Новосибирска высказался о требовании запретить концерт Киркорова

WomanHit.ruиещё 2

Мэр Новосибирская Анатолий Локоть признался, что не является любителем творчества певца Филиппа Киркорова. Подробностями глава города поделился на пресс-конференции, которая прошла сегодня утром.

Мэр Новосибирска высказался о требовании запретить концерт Киркорова
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Журналисты задали Анатолию вопрос, что он думает по поводу требования активистов запретить концерт Филиппа в Новосибирске. Мэр отметил, что ничего плохого не видит в словах и поступках исполнителя.

«Я нейтрально отношусь к Киркорову, не считаю себя поклонником его творчества. Но и не знаю ничего предосудительного против него, поэтому вступать в дискуссию не готов», — цитирует глава города портал Сиб.фм.

Напомним, недавно в Новосибирске прошел пикет против выступления певца, которое пройдет 5 апреля.

Шоу-бизнес,Анатолий Локоть,Филипп Киркоров,
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