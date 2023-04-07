В США решили продать бывший дом легендарного американского певца

В США на продажу выставили бывший дом легендарного американского певца Стиви Уандера. Об этом сообщает New York Post.

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Нынешние хозяева решили попросить за особняк, расположенный в престижном районе Трусдейл Эстейтс калифорнийского города Беверли-Хиллз, 10,99 миллиона долларов (около 890,3 миллиона рублей). Ранее, в ноябре 2022 года, они уже пытались продать дом за 13,49 миллиона долларов, однако когда покупатель, согласный приобрести дом за такую стоимость, не нашелся, они вернули объект в продажу по цене на 2,5 миллиона дешевле. Особняк также выставлялся на рынок аренды по цене 58,5 тысячи долларов в месяц. Стиви Уандер снимал его в период с 2011 по 2015 годы.

В доме 1970 года постройки площадью около 576 квадратных метров есть четыре спальни и восемь ванных комнат, а также кухня, столовая, гостиная с камином, кабинет, спортзал и бар. Из окон открывается вид на город и Тихий океан. На участке также расположены зона для отдыха на свежем воздухе и бассейн. Для парковки предусмотрена подземная стоянка на четыре машины.