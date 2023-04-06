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23 минуты назад

Илья Резник пожаловался на финансовые трудности из-за бойкота Пугачевой и других артистов

Газета.Ruиещё 3

Поэт и автор многих хитов Аллы Пугачевой Илья Резник в интервью kp.ru признался, что начал испытывать финансовые трудности из-за бойкота некоторых музыкантов.

Илья Резник пожаловался на финансовые трудности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас стало труднее. Потому что рухнули же авторские отчисления из-за Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Тамары Гвердцители, Валерия Леонтьева. Они же все исчезли. А поэтому и хиты этих артистов, созданные на мои стихи, перестают «крутить» на радио и телеканалах», — высказался Резник.

Он подчеркнул, что ему стало сложно содержать детский театр «Маленькая страна» исключительно на свои личные деньги. Поэтому, по словам Резника, он обратился к спонсорам, чтобы не закрывать проект. Поэт напомнил, что в его музыкальном театре дети могут получить разностороннее образование и обучиться вокалу, ансамблевому пению, хореографии, актерскому мастерству.

Ранее Илья Резник посоветовал покинувшим Россию артистам вернуться на родину.

Шоу-бизнес,Тамара Гвердцители,Илья Резник,Валерий Леонтьев,Лайма Вайкуле,Алла Пугачева,
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