Илья Резник пожаловался на финансовые трудности

«Сейчас стало труднее. Потому что рухнули же авторские отчисления из-за Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле , Тамары Гвердцители , Валерия Леонтьева . Они же все исчезли. А поэтому и хиты этих артистов, созданные на мои стихи, перестают «крутить» на радио и телеканалах», — высказался Резник.

Он подчеркнул, что ему стало сложно содержать детский театр «Маленькая страна» исключительно на свои личные деньги. Поэтому, по словам Резника, он обратился к спонсорам, чтобы не закрывать проект. Поэт напомнил, что в его музыкальном театре дети могут получить разностороннее образование и обучиться вокалу, ансамблевому пению, хореографии, актерскому мастерству.