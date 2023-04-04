$79.36+1.4186.72+2.10

Рэпер Элвин Грей попал в аварию на съемках клипа

2

Рэпер Элвин Грей сообщил в своем Telegram-канале, что попал в ДТП на съемках клипа к своей песне «Текелди».

Рэпер Элвин Грей попал в аварию в ходе съемок клипа
© РИА Новости

«Теперь в моей трудовой книжке можно дописать: «Каскадер». Вот такая ситуация произошла на съемках клипа «Текелди». Не повторяйте наших ошибок», — написал Грей.

Он сопроводил свои слова отрывком видеоролика со съемок клипа. На видео рэпер с другими людьми едет по дороге на внедорожнике, но машина внезапно переворачивается из-за резкого маневра. Фанаты поддержали певца после происшествия и пожелали Грею скорейшего выздоровления.

«Выздоравливай брат»; «Зачем так, я понимаю хотел клип крутой, но не такой ведь, давай выздоравливай»; «Эх, как-же так. Скорейшего восстановления. Берегите себя»; «Ты сказал смешно, ну на самом деле грустно, выздоравливай», — написали подписчики.

Загитова попала в аварию после эвакуации ее автомобиля

Позже музыкант опубликовал график концертов на весну и предупредил, что запланированные на апрель мероприятия будут перенесены. Вероятно, это связано с травмой Грея, которую тот получил на съемках клипа.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий