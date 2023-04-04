Рэпер Элвин Грей попал в аварию в ходе съемок клипа

Рэпер Элвин Грей сообщил в своем Telegram-канале, что попал в ДТП на съемках клипа к своей песне «Текелди».

«Теперь в моей трудовой книжке можно дописать: «Каскадер». Вот такая ситуация произошла на съемках клипа «Текелди». Не повторяйте наших ошибок», — написал Грей.

Он сопроводил свои слова отрывком видеоролика со съемок клипа. На видео рэпер с другими людьми едет по дороге на внедорожнике, но машина внезапно переворачивается из-за резкого маневра. Фанаты поддержали певца после происшествия и пожелали Грею скорейшего выздоровления.

«Выздоравливай брат»; «Зачем так, я понимаю хотел клип крутой, но не такой ведь, давай выздоравливай»; «Эх, как-же так. Скорейшего восстановления. Берегите себя»; «Ты сказал смешно, ну на самом деле грустно, выздоравливай», — написали подписчики.