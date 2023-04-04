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54 минуты назад

Ксения Бородина назвала "терпилами" любовниц женатых мужчин

Газета.Ru

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что у любовниц женатых мужчин есть проблемы с самооценкой.

Ксения Бородина назвала "терпилами" любовниц женатых мужчин
Фото: borodylia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)borodylia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бородина назвала "терпилами" тех, кто встречается с мужчинами, у которых есть супруга. По словам ведущей, если женщина начинает спать с женатым, то она согласна на роль второго плана и готова "ждать как собачка, когда ее позовут".

Бородина уверила, что любовница никогда не будет на первом месте для мужчины.

"Чтобы вы не говорили, как бы не тешили свое самолюбие, вы всю жизнь потом живете в страхе. То страх, то ожидание, и даже если в итоге он с вами, все время страх, раз со мной изменял, значит и мне будет", - объяснила звезда.

Ведущая отметила, что женщина со здоровой самооценкой даже не рассмотрит возможность отношений с женатым мужчиной.

Ранее Бородина назвала "странным" использование ботокса молодыми девушками. Она уверена, что во всем должна быть мера и золотая середина. Она считает ненужным решаться на подобные процедуры в 20 лет. По словам звезды, стоит сделать ботокс после 30, если это необходимо.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
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