57-летний Егор Кончаловский стал отцом в третий раз

У 57-летнего режиссера Егора Кончаловского и его супруги адвоката Марии Леоновой родился сын. Как сообщает «КП», третьего для кинематографиста ребенка назвали Маратом.

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Напомним, что Кончаловский рассказал о тайном бракосочетании с Леоновой в июне 2022 года. Режиссер не уточнил, когда состоялась свадьба, хотя слухи о ней появились еще в 2019 году — тогда пара появилась на премьере фильма «Грех» отца Егора, Андрея Кончаловского. Супруги не скрывали от публики обручальные кольца на безымянных пальцах.