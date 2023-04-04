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31 минуту назад

57-летний Егор Кончаловский стал отцом в третий раз

Никита Бородкин

У 57-летнего режиссера Егора Кончаловского и его супруги адвоката Марии Леоновой родился сын. Как сообщает «КП», третьего для кинематографиста ребенка назвали Маратом.

57-летний Егор Кончаловский стал отцом в третий раз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что Кончаловский рассказал о тайном бракосочетании с Леоновой в июне 2022 года. Режиссер не уточнил, когда состоялась свадьба, хотя слухи о ней появились еще в 2019 году — тогда пара появилась на премьере фильма «Грех» отца Егора, Андрея Кончаловского. Супруги не скрывали от публики обручальные кольца на безымянных пальцах.

Первого ребенка от Кончаловского Леонова родила еще 2 апреля 2017 года — мальчик получил имя Тимур. Также у режиссера есть дочь Мария от актрисы Любови Толкалиной, с которой он встречался 20 лет. 21-летняя девушка учится на факультете графического дизайна Московского художественно-промышленного института, а в 2020 году вышла замуж за сооснователя IT-компании Никиту Кузьмина.

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