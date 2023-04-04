Барановская и Аршавин вместе отпраздновали день рождения дочери

Телеведущая Юлия Барановская и экс-футболист Андрей Аршавин совместно отпраздновали 15-летие дочери Яны. Телеведущая опубликовала видео с праздника в своем блоге, пишет «Газета.ру».

«С днем рождения, моя маленькая королева. Мой самый главный учитель в жизни — это ты. Люблю тебя бесконечно, у тебя все получится, я уверена, просто знай, что я рядом», — написала она.

На кадрах, снятых телеведущей, видно, что Андрей Аршавин активно общается с младшим сыном.

Барановская родила троих детей от футболиста Андрея Аршавина. После девяти лет отношений они разошлись с громким скандалом из-за измены спортсмена. Аршавин ушел от гражданской жены, несмотря на то, что Юлия Барановская на тот момент была беременна третьим ребенком, и долгое время не виделся с детьми.