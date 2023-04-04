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45 минут назад

Барановская и Аршавин вместе отпраздновали день рождения дочери

Алиса Селезнёва

Телеведущая Юлия Барановская и экс-футболист Андрей Аршавин совместно отпраздновали 15-летие дочери Яны. Телеведущая опубликовала видео с праздника в своем блоге, пишет «Газета.ру».

Барановская и Аршавин вместе отпраздновали день рождения дочери
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«С днем рождения, моя маленькая королева. Мой самый главный учитель в жизни — это ты. Люблю тебя бесконечно, у тебя все получится, я уверена, просто знай, что я рядом», — написала она.

На кадрах, снятых телеведущей, видно, что Андрей Аршавин активно общается с младшим сыном.

Барановская родила троих детей от футболиста Андрея Аршавина. После девяти лет отношений они разошлись с громким скандалом из-за измены спортсмена. Аршавин ушел от гражданской жены, несмотря на то, что Юлия Барановская на тот момент была беременна третьим ребенком, и долгое время не виделся с детьми.

Сам футболист утверждал, что общаться Артемом, Яной и Арсением не мог из-за препятствий со стороны их матери. Всего у Аршавина четверо детей. В 2021 году он заявил, что не видится с младшей дочерью Есенией, поскольку боится провокаций со стороны своей бывшей жены Алисы Казьминой.

Шоу-бизнес,Алиса Казьмина,Юлия Барановская,Андрей Аршавин,
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