Вайкуле объяснила молчание переехавшего в США Леонтьева

Лайма Вайкуле объяснила молчание переехавшего в США Валерия Леонтьева
Певица Лайма Вайкуле объяснила молчание своего коллеги Валерия Леонтьева. Артист переехал в США несколько лет назад и хранит молчание не только о мировых событиях, но и о личной жизни.
Вайкуле дала интервью YouTube-программе «Осторожно: Собчак». Во время общения с журналисткой Ксенией Собчак тема коснулась Леонтьева, который пропал из поля зрения СМИ и поклонников. Певица отметила, что артист никогда не дает интервью.
«Когда вы в последний раз, точнее хоть раз читали интервью Леонтьева? Он не дает интервью никогда в своей жизни, поэтому у него ничего не изменилось, он не предал себя. Он так же продолжает ничего не говорить, как он не говорил никогда, ни про кого», — заявила Вайкуле.
74-летний певец отказался от участия в российских телешоу и от предложений выступать на концертах. В Сети появились слухи, что Леонтьев не хочет возвращаться в Россию и осуждает решения страны, но его концертный директор Борис Чигирев опроверг эту информацию.