$77.95+1.5084.62+2.23

Лайма Вайкуле объяснила молчание переехавшего в США Валерия Леонтьева

1

Певица Лайма Вайкуле объяснила молчание своего коллеги Валерия Леонтьева. Артист переехал в США несколько лет назад и хранит молчание не только о мировых событиях, но и о личной жизни.

Вайкуле объяснила молчание переехавшего в США Леонтьева
© lobal Look Press | Komsomolskaya Pravda

Вайкуле дала интервью YouTube-программе «Осторожно: Собчак». Во время общения с журналисткой Ксенией Собчак тема коснулась Леонтьева, который пропал из поля зрения СМИ и поклонников. Певица отметила, что артист никогда не дает интервью.

«Когда вы в последний раз, точнее хоть раз читали интервью Леонтьева? Он не дает интервью никогда в своей жизни, поэтому у него ничего не изменилось, он не предал себя. Он так же продолжает ничего не говорить, как он не говорил никогда, ни про кого», — заявила Вайкуле.

74-летний певец отказался от участия в российских телешоу и от предложений выступать на концертах. В Сети появились слухи, что Леонтьев не хочет возвращаться в Россию и осуждает решения страны, но его концертный директор Борис Чигирев опроверг эту информацию.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий