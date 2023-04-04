Вайкуле объяснила молчание переехавшего в США Леонтьева

«Когда вы в последний раз, точнее хоть раз читали интервью Леонтьева? Он не дает интервью никогда в своей жизни, поэтому у него ничего не изменилось, он не предал себя. Он так же продолжает ничего не говорить, как он не говорил никогда, ни про кого», — заявила Вайкуле.