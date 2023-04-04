Прохор Шаляпин приобрел участок с «сарайчиком» в Подмосковье

«Дело в том, что я не собирался покупать. Я за очень маленькие деньги купил, даже неприлично говорить. Я не озвучу даже. Очень удачно купил. Даже не знал, что в Подмосковье можно такое купить. Но купить нужно было срочно», — объяснил артист.