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14 минут назад

Прохор Шаляпин рассказал, что приобрел участок с «сарайчиком» в Подмосковье

Газета.Ru

Певец Прохор Шаляпин в разговоре с mk.ru сообщил, что приобрел земельный участок в Московской области.

Прохор Шаляпин приобрел участок с «сарайчиком» в Подмосковье
Фото: shalyapin_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)shalyapin_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Дело в том, что я не собирался покупать. Я за очень маленькие деньги купил, даже неприлично говорить. Я не озвучу даже. Очень удачно купил. Даже не знал, что в Подмосковье можно такое купить. Но купить нужно было срочно», — объяснил артист.

По словам Шаляпина, на участке находится небольшой двухэтажный дом 2006 года постройки.

«С виду выглядит как сарайчик. Там можно переночевать в принципе», — поделился шоумен.

Шаляпин признался, что ждет снижения цен на расходные материалы для постройки нового дома.

Ранее Прохор Шаляпин признался, что редко ездит на такси. Шаляпин рассказал, что боится кататься на такси. Артист признался, что часто встречал беспечных водителей. По словам исполнителя, он предпочитает поездки в метро. Музыкант купил себе годовой безлимитный проездной на подземный транспорт. Чтобы Шаляпина не узнали, он надевает маску и капюшон.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,
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