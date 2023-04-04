Кристина Асмус сообщила о переезде из дома Гарика Харламова

"Это не слухи. Мы действительно живем вместе. Но у нас прекрасные отношения с Гариком, очень хорошие, теплые и дружеские. Мы действительно живем на разных этажах, но видимся почти каждый день. Мы продолжаем жить вместе, но разъезжаемся скоро. Очень скоро", - поделилась артистка на премьере сериала "Сансара".

Кристина Асмус и Гарик Харламов были женаты с 2013 по 2020 год. В 2014 году у них родилась дочь Анастасия. Однако в 2020 году супруги заявили, что разводятся.

В декабре 2022 года стало известно, что несмотря на разрыв, Асмус и Харламов живут под одной крышей – вместе с ними в доме пребывает мама шоумена.. Кристина Асмус заявляла в соцсетях, что юморист угрозами запретил ей и дочери съезжать. Знакомый Харламова рассказывал, что комик запрещает съезжать бывшей супруге из-за дочери. По словам приятеля комика, у актрисы непростой характер. Он считает Асмус "буйной, легковоспламеняющейся и не всегда способной к самоконтролю".