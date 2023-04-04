Семенович поразила фанатов «честными» снимками с отдыха

«Скажу вам честно, не нашла! Видимо, пропали они безвозвратно. Но я понимаю, почему — ведь купальники действительно очень крутые. Я плавала в них весь отпуск и могу точно заявить, что купальники не выцветают на солнце, лямка не растягивается и очень хорошо поддерживает грудь, чашки не деформируются. Цвета очень яркие и насыщенные», - рассказала Анна и подкрепила пост кадрами в купальнике.