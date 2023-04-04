Семенович поразила фанатов «честными» снимками с отдыха

Певица Анна Семенович недавно вернулась с отдыха на Мальдивах. Теперь девушка делится с поклонниками кадрами с отпуска.
Анна Семенович провела отпуск на Мальдивах. Певица не раз признавалась, что это любимый ее курорт, куда она старается летать, как только выдастся возможность.
Правда, последний отпуск исполнительницы был омрачен. По возвращении в Москву Семеновчи узнала, что кто-то украл ее эксклюзивные купальники, которые были сшиты специально для ее пышных форм.
Поклонники не перестают интересоваться, удалось ли ей вернуть украденное, поделилась недавно Семенович в записи в социальной сети.
«Скажу вам честно, не нашла! Видимо, пропали они безвозвратно. Но я понимаю, почему — ведь купальники действительно очень крутые. Я плавала в них весь отпуск и могу точно заявить, что купальники не выцветают на солнце, лямка не растягивается и очень хорошо поддерживает грудь, чашки не деформируются. Цвета очень яркие и насыщенные», - рассказала Анна и подкрепила пост кадрами в купальнике.
Поклонники обратили внимание, что на снимках Семенович без фотошопа и какой-либо ретуши, поэтому фото демонстрируют несовершенства фигуры певицы. Несмотря на это, многие похвалили певицу за честность.
«Похудеть не мешало бы, зато честно», «Такая аппетитная модель», «Пупок есть, значит фотошопа нет», «Животик такой милый», «Вот это дама с формами»,- прокомментировали фанаты снимки.