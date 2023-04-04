Бузова заявила, что ей жалко тратить деньги на себя

Певица Ольга Бузова рассказала, почему несколько лет не может купить новый автомобиль. Теледиве жалко тратиться на свои мечты.

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Как оказалось, для артистки главное благополучие близких. Ольга купила маме квартиру в элитном районе Петербурга, помогла приобрести сестре Анне имущество в Москве. Однако из-за этого у нее не всегда хватает средств на свои потребности. Бузова призналась, что уже пару лет думает сменить машину.

«Надо поменять машину, но все никак не соберусь, потому что мне на себя всегда жалко тратиться. Вот такая я», - завила Ольга Тeleprogramma.pro.

Несмотря на это, главную мечту Ольга исполнила и в прошлом году стала обладательницей квартиры в Москве.