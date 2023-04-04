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24 минуты назад

Айза охарактеризовала двумя словами рутинную жизнь матери

Мослента

Рутинную жизнь матери охарактеризовала двумя словами певица, блогер, телеведущая Айза-Лилуна Ай. На личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), она призналась, что это очень скучно.

Айза охарактеризовала двумя словами рутинную жизнь матери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Быть мамой очень скучно. Сразу готовьтесь, ваша жизнь будет скучной, и вам не будет принадлежать. Но они такие миленькие», — сказала знаменитость.

Кроме того, Айза предупредила, что на детей тратится много денег, особенно во время их болезней. Блогерша отметила, что ее сын Элвис болеет постоянно.

Ранее Айза назвала главную причину женских измен.

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