Богомолов «сдал» сбежавшую пешком за границу Собчак

Журналистка Ксения Собчак пешком перешла границу России в прошлом году, пытаясь сбежать от «определенных обстоятельств». Это в беседе с ТАСС подтвердил ее муж, режиссер Константин Богомолов.

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Он признался, что вместе с ней он отправиться не мог. На то были свои причины, о которых Богомолов предпочел не распространяться. Вместе с этим режиссер полностью доверяет своей супруге и считает, что она найдет правильный выход из сложившихся ситуаций.