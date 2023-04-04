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25 минут назад

Богомолов «сдал» сбежавшую пешком за границу Собчак

Слово и Дело

Журналистка Ксения Собчак пешком перешла границу России в прошлом году, пытаясь сбежать от «определенных обстоятельств». Это в беседе с ТАСС подтвердил ее муж, режиссер Константин Богомолов.

Богомолов «сдал» сбежавшую пешком за границу Собчак
Фото: ТАССТАСС

Он признался, что вместе с ней он отправиться не мог. На то были свои причины, о которых Богомолов предпочел не распространяться. Вместе с этим режиссер полностью доверяет своей супруге и считает, что она найдет правильный выход из сложившихся ситуаций.

Также Богомолов сделал заявление, которое может перевернуть взгляд многих на скандальную журналистку. По его словам, в реальной жизни Собчак совершенно не та, за кого она себя выдает. Но ей приходится носить маску и испытывать за это постоянное чувство стыда.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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