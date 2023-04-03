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20 минут назад

КП: Иван Краско отдает практически всю свою пенсию детям

Газета.Ru

Близкий друг 92-летнего актера Ивана Краско в разговоре с kp.ru заявил, что пожилой артист практически всю свою пенсию отдает детям.

КП: Иван Краско отдает практически всю свою пенсию детям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У детей ветер в голове. Они то на одной гулянке, то на другой. Могли бы нанять отцу сиделку, но на какие шиши? Здоровые лбы живут на его пенсию. У Ивана Ивановича как у Народного артиста пенсия чуть больше 40 тысяч рублей, ещё 30 он каждый месяц получает от губернатора Беглова. Нормальная сумма, которую полностью забирают дети", - заявил инсайдер.

Концертный директор актера Вячеслав Смородинов добавил, что из-за проблем со зрением Краско лишился главной своей радости - просмотра телевизора. Актер видит лишь очертания предметов, поэтому большую часть свободного времена, по словам Смородинова, Краско слушает радио.

"Мы прошли все возможные обследования, но, к сожалению, проблемы с сетчаткой можно решить лишь операцией, которая в силу возраста и здоровья ему противопоказана", - уточнил директор Краско.

Ранее Краско признался, что врачи негативно оценивают состояние его сердца.

Шоу-бизнес,Вячеслав Смородинов,Иван Краско,
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