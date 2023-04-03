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1 час назад

Схвативший поклонницу за грудь Филипп Киркоров попал на видео

Мослента

Схвативший поклонницу за грудь Филипп Киркоров попал на видео
Фото: МослентаМослента

На прошедшем в воскресенье, 2 апреля, в Красноярске концерте певец Филипп Киркоров схватил поклонницу за грудь и попал на видео, опубликованное Super.ru.

Когда артист во время выступления проходил по зрительному залу, одной из фанаток удалось подбежать к нему, вручить букет роз и поцеловать в щеку. Женщина попросила Киркорова о совместном фото, певец согласился, приобнял поклонницу, а затем схватил ее за грудь.

«Ух, какой мужчина!», «Как схватил-то!», «Да, она запомнит надолго этот день», «Какой стыд», — отреагировали на увиденное юзеры.

Ранее Киркоров признался в пластической операции в зоне пресса и показал свое тело.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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