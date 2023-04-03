Галустян ответил на слухи о своей эмиграции из РФ

Юморист Михаил Галустян опроверг сообщения о своей эмиграции из России, которые появились на фоне получениям им гражданства Армении. Об этом сообщает «РИА Новости».

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«Расслабьтесь. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия — моя Родина, и точка», — написал Галустян у себя в социальной сети.

Он указал, что слухи об его отъезде появились в СМИ из-за новости о получении им гражданства Армении. В связи с этим юморист решил прояснить ситуацию.

«Хочу внести ясность, чтоб не было никаких кривотолков. Во-первых, я армянин, и горжусь этим. Армения — моя историческая и этническая Родина, которая, я уверен, всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях с Россией», — заключил он.

Ранее Галустян во время презентации нового жилого комплекса в Ереване сообщил, что получил гражданство Армении. По его словам, он «шел к этому самым честным и правильным путем». Также он заявил о намерении стать одним из первых жильцов дома.