Ида Галич призвала "не возводить похудение в культ"

Галич заявила, что не стоит «возводить похудение в культ», так как это приводит к неврозу. Она отметила, что не существует «плохой» и «хорошей» еды, а есть только «более полезная», «вредная» и «менее полезная». Ведущая призвала поклонниц не корить себя, если те поели вредной пищи. Блогерша уверена, что можно стать лучше из-за любви к себе, а не наоборот.