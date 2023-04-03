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32 минуты назад

Ида Галич призвала "не возводить похудение в культ"

Газета.Ru

Блогерша и телеведущая Ида Галич рассказала в Telegram-канале о своем отношении к похудению.

Ида Галич призвала "не возводить похудение в культ"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Галич заявила, что не стоит «возводить похудение в культ», так как это приводит к неврозу. Она отметила, что не существует «плохой» и «хорошей» еды, а есть только «более полезная», «вредная» и «менее полезная». Ведущая призвала поклонниц не корить себя, если те поели вредной пищи. Блогерша уверена, что можно стать лучше из-за любви к себе, а не наоборот.

«Я сейчас питаюсь по системе, которую вы несколько лет могли видеть у меня в юмористическом видео. БМПП. Более-Менее Правильное Питание. Вот так мы смеялись — смеялись, а теперь вот», — отметила Галич.

Блогерша отметила, что также спорт важен в похудении, однако не стоит заниматься нелюбимым занятием. Она призналась, что ненавидит ходить в спортзал и «тягать железо», поэтому предпочитает йогу и пилатес.

«Я точно уверена, что спорт должен нравиться. Поэтому выберите себе что-то по душе», — поделилась звезда.

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