Кристина Асмус ответила на критику лишнего веса

Актриса Кристина Асмус сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что стала получать больше хейта из-за фигуры и веса.

Асмус обвиняют в том, что она поправилась, называют ее «квадратной» и даже приписывают беременность. По словам артистки, недоброжелатели заявляют, что та «раскабанела». Некоторые заявили, что звезда растолстела до уровня бывшего мужа Гарика Харламова.

Актриса не стала отрицать, что набрала пару лишних кг во время поездки в Сочи. Однако артистка не видит в этом проблемы. Слухи о беременности звезда высмеяла. Знаменитость отметила, что некоторые пользователи всегда недовольны ее весом, даже когда она худая.

«Зато тепло. Не переживайте, идеальные вы мои, дотянусь я до вас и скоро опять буду влезать в свои джинсы 24 размера, и читать комментарии «накормите ее», — заключила Асмус.

Асмус находится в Сочи с продюсером Георгием Малковым, где обсуждает сценарий для фильма «Он». Актриса уточнила, что не встречается с коллегой.