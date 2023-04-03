Павел Воля стал ведущим нового телешоу

Телеканал ТНТ запускает новый телепроект с Павлом Волей. Юморист представит авторское шоу, в котором обещает всех удивить. Об этом пишет «Слово и дело».

Программа появится в эфир 16 апреля и будет выходить по воскресеньям. В каждой передаче к Павлу будут приходить звездные гости, а также обычные зрители. Вместе с ними Воля будет подводить итоги недели в юмористическом ключе.

«Это будет "Шоу Воли", то есть это будет мое шоу, мой характер, мой взгляд на телевидение. Хотелось бы сохранить интригу, чтобы зрители увидели программу в эфире без каких-либо "спойлеров"» — рассказал сам юморист.

Телеведущий обещает, что зрителям не будет скучно. Артист рассказал, что в программе будет много юмора, а зрители будут удивляться тому, что происходит на экране.