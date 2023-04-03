Галустян рассказал о получении гражданства Армении

Российский комик Михаил Галустян получил гражданство Армении и решил купить жилье в стране. Об этом сообщает News. Am.

Как отмечает издание, об армянском паспорте Галустян рассказал во время презентации нового жилого комплекса в Ереване.

«Во-первых, раз уж так пошло, я вынужден сказать, как есть. Справедливость восторжествовала, я наконец-таки получил гражданство Армении», — заявил комик.

Он рассказал, что «шел самым честным и правильным путем» и собрал все необходимые для получения гражданства документа.

Комик планирует стать одним из первым жильцов комплекса - он пошутил, что «нужно прописаться где-то».

Отвечая на вопрос о работе в Армении, Галустян отметил, что армянский язык, на котором говорят в Ереване, отличается от «сочинского армянского».

«Ереванский армянский, он очень правильный, литературный, сочинский армянский может другой чуть-чуть. Если поймете, тогда можете ждать других проектов», — сказал он.

Ранее в одном из интервью Галустян рассказал, что армяне легче ассимилируются за границей, легко адаптируются к языку и начинают говорить без акцента.