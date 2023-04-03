$76.45+0.1482.39-0.75
59 минут назад

Оксана Самойлова подарила подруге на день рождения букет из картошки

Мослента

Букет из картошки решила преподнести своей подруге, певице и блогеру из Беларуси Юлии Годуновой популярная модель и блогер, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова. Подготовленный подарок она продемонстрировала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Самойлова подарила подруге на день рождения букет из картошки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Вы должны заценить мой букет для такого же любителя картошечки, как и я!» — сказала Самойлова и показала приготовленный для Годуновой презент, составленный из молодых мытых картофелин.

Для похода на вечеринку модель выбрала красный обтягивающий костюм с оголенными плечами и животом.

«Идеальный подарок!» — отреагировала именинница на подарок от Самойловой на выложенном в соцсети видео.

На торжестве по случаю 27-летия Годуновой вечером в воскресенье, 2 апреля, собралось большое количество блогеров и звезд шоу-бизнеса.

Ранее Самойлова опубликовала видео с растяжкой из спортзала. Она продемонстрировала свои успехи в шпагате.

Шоу-бизнес,Юлия Годунова,Оксана Самойлова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий