Известный российский комик и актёр Михаил Галустян получил гражданство Армении . Об этом он рассказал армянским СМИ на презентации жилого комплекса Parajanov Club House в Ереване .

"Справедливость восторжествовала, я наконец-таки получил гражданство Армении. Я шел самым честным и правильным путем, подал честно документы - и вот наконец-то получил", - приводит News.am слова бывшего кавээнщика.

Напомним, недавно Галустян высказался о том, что для него патриотизм, заявив, что любит Россию, которая является его Родиной. Отметим, актёр находится под санкциями президента Украины Владимира Зеленского - тоже, кстати, бывшего участника КВН.