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11 минут назад

"Справедливость восторжествовала": Михаил Галустян получил гражданство Армении

Российская Газетаиещё 2

Известный российский комик и актёр Михаил Галустян получил гражданство Армении. Об этом он рассказал армянским СМИ на презентации жилого комплекса Parajanov Club House в Ереване.

Галустян получил гражданство Армении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Справедливость восторжествовала, я наконец-таки получил гражданство Армении. Я шел самым честным и правильным путем, подал честно документы - и вот наконец-то получил", - приводит News.am слова бывшего кавээнщика.

Напомним, недавно Галустян высказался о том, что для него патриотизм, заявив, что любит Россию, которая является его Родиной. Отметим, актёр находится под санкциями президента Украины Владимира Зеленского - тоже, кстати, бывшего участника КВН.

Шоу-бизнес,Владимир Зеленский,Михаил Галустян,
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