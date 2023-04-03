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14 минут назад

Павел Прилучный пообещал выписаться из квартиры Агаты Муцениеце

Газета.Ru

Представитель Павла Прилучного на судебном заседании заявил, что актер добровольно выпишется с жилплощади бывшей супруги Агаты Муцениеце. Об этом пишет mk.ru.

Прилучный пообещал выписаться из квартиры Агаты Муцениеце
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вопрос о выписке Прилучного из квартиры Муцениеце мог быть решен уже сегодня, однако в документах были обнаружены ошибки. Следующее судебное заседание назначено на 17 апреля.

В феврале стало известно, что Агата Муцениеце подала в суд на бывшего мужа Павла Прилучного. В иске заявлено, что артистка просит признать экс-супруга утратившим право пользования московской квартирой, которая осталась за ней после развода.Также Муцениеце просит снять Прилучного с регистрационного учета.

Речь идет о четырехкомнатной квартире на северо-западе столицы России. Пара приобрела недвижимость незадолго до развода. Сейчас жилье оценивается примерно в 30 млн руб.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный были женаты с 2011 по 2020 год. У экс-супругов двое общих детей: 10-летний Тимофей и 6-летняя Мия. Сейчас Прилучный состоит в браке с Зепюр Брутян, пара ждет ребенка.

Шоу-бизнес,Зепюр Брутян,Агата Муцениеце,
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