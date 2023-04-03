Прилучный пообещал выписаться из квартиры Агаты Муцениеце

Представитель Павла Прилучного на судебном заседании заявил, что актер добровольно выпишется с жилплощади бывшей супруги Агаты Муцениеце. Об этом пишет mk.ru.

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Вопрос о выписке Прилучного из квартиры Муцениеце мог быть решен уже сегодня, однако в документах были обнаружены ошибки. Следующее судебное заседание назначено на 17 апреля.

В феврале стало известно, что Агата Муцениеце подала в суд на бывшего мужа Павла Прилучного. В иске заявлено, что артистка просит признать экс-супруга утратившим право пользования московской квартирой, которая осталась за ней после развода.Также Муцениеце просит снять Прилучного с регистрационного учета.

Речь идет о четырехкомнатной квартире на северо-западе столицы России. Пара приобрела недвижимость незадолго до развода. Сейчас жилье оценивается примерно в 30 млн руб.