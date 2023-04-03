Дробыш: патриотические песни не гарантируют успех артистам

«По заказу ничего не бывает. Можно стать глубоко патриотическим певцом, прославлять все, что угодно и при этом не собирать ничего. Народ не обманешь и не заставишь никогда купить билеты на концерт, скачать песню», — поделился Дробыш.

По словам продюсера, «дань времени и прогибание под время» не поможет получить признание слушателей. Также Дробыш предположил, что некоторые покинувшие Россию артисты не будут забыты. «Если говорить о великих, Сергей Рахманинов не поддержал революцию и уехал в Америку. Сегодня мы считаем его великим русским композитором, и никто не собирается его забывать», — объяснил он.