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1 час назад

Виктор Дробыш заявил, что патриотические песни не гарантируют успех артистам

Газета.Ru

Продюсер Виктор Дробыш в беседе с Teleprogramma.pro выразил мнение, что патриотизм не гарантирует успешной музыкальной карьеры артистам.

Дробыш: патриотические песни не гарантируют успех артистам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Композитор уверен, что залог успеха музыканта — качество его музыки.

«По заказу ничего не бывает. Можно стать глубоко патриотическим певцом, прославлять все, что угодно и при этом не собирать ничего. Народ не обманешь и не заставишь никогда купить билеты на концерт, скачать песню», — поделился Дробыш.

По словам продюсера, «дань времени и прогибание под время» не поможет получить признание слушателей. Также Дробыш предположил, что некоторые покинувшие Россию артисты не будут забыты. «Если говорить о великих, Сергей Рахманинов не поддержал революцию и уехал в Америку. Сегодня мы считаем его великим русским композитором, и никто не собирается его забывать», — объяснил он.

Шоу-бизнес,Сергей Рахманинов,Виктор Дробыш,
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