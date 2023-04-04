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39 минут назад

Наталья Подольская подарила Владимиру Преснякову стриптиз на юбилей

Газета.Ruиещё 4

Певица Наталья Подольская призналась, что подарила мужу Владимиру Преснякову-младшему на 55-летие стриптиз. Ее слова цитирует "Дни.ру"

Наталья Подольская подарила Владимиру Преснякову стриптиз на юбилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я решила подарить Володе стриптиз – и мужской, и женский. И от себя, и от друзей", - рассказала звезда.

Ранее стало известно, что Подольская приняла участие в слепых прослушиваниях в шоу "Голос" на Первом канале. Она объяснила, что решилась на выступление перед звездными наставниками в честь дня рождения Преснякова. Певица исполнила хит американской звезды Бейонсе "If I were a boy". После небольшой паузы Полина Гагарина решила нажать на кнопку и поставила "блок" Преснякову — по новым правилам передачи наставники могут "блокировать" друг друга.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший поженились в 2010 году. В 2015-м у них появился на свет сын Артемий. А в 2020-м артистка родила младшего сына Ивана. У Преснякова также есть первенец от Кристины Орбакайте Никита.

Шоу-бизнес,Кристина Орбакайте,Полина Гагарина,Владимир Пресняков,Наталья Подольская,Первый канал,
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