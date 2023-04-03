Известный музыкальный менеджер Сеймур Стейн скончался в возрасте 80 лет
Известный музыкальный менеджер и член Зала славы рок-н-ролла Сеймур Стейн умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на его дочь.
«Сеймур Стейн скончался утром в воскресенье в Лос-Анджелесе после долгой борьбы с раком», — сообщило издание.
Отмечается, что самым «прибыльным» проектом Стейна была певица Мадонна, которая до встречи с влиятельным менеджером была малоизвестной артисткой. Стейн подписал контракт с ней в 1983 году.
В 2005 году менеджер был введен в Зал славы рок-н-ролла.
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