Музыкальный менеджер Сеймур Стейн скончался в возрасте 80 лет

Известный музыкальный менеджер и член Зала славы рок-н-ролла Сеймур Стейн умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на его дочь.

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«Сеймур Стейн скончался утром в воскресенье в Лос-Анджелесе после долгой борьбы с раком», — сообщило издание.

Отмечается, что самым «прибыльным» проектом Стейна была певица Мадонна, которая до встречи с влиятельным менеджером была малоизвестной артисткой. Стейн подписал контракт с ней в 1983 году.

В 2005 году менеджер был введен в Зал славы рок-н-ролла.