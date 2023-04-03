После сорванного недавно концерта в Сочи, певица МакSим снова заставила поклонников переживать. На выступлении в Твери певица странно передвигалась по сцене, не попадала в ноты и, в целом, выглядела болезненно. Об этом пишет «Комсомольская правда».

На этот раз МакSим продержалась до конца концерта. Однако все выступление певица явно чувствовала себя плохо. По словам присутствующих, она была опухшей, еле держалась на ногах и выглядела отрешенной. По мнению поклонников, артистка ждет ребенка, об этом говорит ее одутловатость и виднеющийся живот. Именно поэтому звезда такая вялая на сене.

«Как же страшно видеть ее такой раздутой»; «Вот теперь точно беременная, да?», «После больницы тоже опухшая была, но сейчас живот уже большой прям», «Зачем ей в таком состоянии разрешают выходить на сцену?» - пишут фанаты.

Из-за состояния певицы поклонники забили тревогу и запустили флешмоб: «Хватит убивать артиста!» Они просят отменить гастрольный тур звезды. Однако по словам директора артистки Павла Назарова, МакSим сама приняла решение выступать и не хочет подводить поклонников отмененными концертами.