Распутина рассказала о процедурах омолаживания льдом и вином

«Протираю себя льдом каждое утро, у меня есть лед с молодым вином, с лимоном, с эфирными маслами. Фитнес для лица делаю», — поделилась она.

Ранее Маша Распутина резко высказалась в адрес покинувших Россию знаменитостей. Исполнительница призвала «расстрелять» и отправить «на виселицу» всех уехавших из страны звезд. Она убеждена, что нельзя спокойно относиться к такому поведению знаменитостей, которые приобрели славу и достаток в России, но уехали жить за границу. Распутина назвала предателями покинувших Россию артистов и завила, что они «предали за деньги» страну.