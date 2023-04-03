Распутина рассказала о процедурах омолаживания льдом и вином

Певица Маша Распутина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, какие процедуры проводит в домашних условиях, чтобы выглядеть моложе.
По словам артистки, она активно занимается йогой, водными процедурами и пилатесом. Распутина также использует средства для лица.
«Протираю себя льдом каждое утро, у меня есть лед с молодым вином, с лимоном, с эфирными маслами. Фитнес для лица делаю», — поделилась она.
Распутина посоветовала приобрести еще одну зубную щетку для массажа лица.
«Залазите внутрь, одной рукой придерживаете щеку и вытягиваете все наверх! Это для овала лица», — объяснила певица.
Ранее Маша Распутина резко высказалась в адрес покинувших Россию знаменитостей. Исполнительница призвала «расстрелять» и отправить «на виселицу» всех уехавших из страны звезд. Она убеждена, что нельзя спокойно относиться к такому поведению знаменитостей, которые приобрели славу и достаток в России, но уехали жить за границу. Распутина назвала предателями покинувших Россию артистов и завила, что они «предали за деньги» страну.